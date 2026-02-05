Anguillara si prepara a dare l’ultimo saluto a Federica Torzullo, la 41enne uccisa con 23 coltellate dal marito Claudio Carlomagno. I funerali saranno celebrati sabato 7 febbraio nelle Chiesa Regina Pacis. Ieri pomeriggio, intanto, il figlio della coppia, di 10 anni, è stato ascoltato dai pm.

Femminicidio Anguillara, sentito il figlio di Federica Torzullo: l’ultima cena

Come riporta Il Messaggero, il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, di soli 10 anni, ieri è stato sentito dai pm. Il bimbo, che è stato affidato ai nonni materni, è stato ascoltato in audizione protetta, alla presenza di uno psicologo, del tutore legale e del curatore speciale. Al centro del colloquio non solo il clima familiare, ma soprattutto cosa accadde la sera dell’8 gennaio, il giorno prima dell’omicidio. Quella sera infatti, dopo l’ultima cena, Claudio Carlomagno ha poi accompagnato il figlio dai nonni, si cerca dunque di capire come è stato il clima a cena, se c’era tensione o meno. Oltre al racconto del bimbo, pesano anche le parole della governante, che ha in pratica smentito la ricostruzione dell’assassino.

Femminicidio Anguillara, sentito il figlio di Federica Torzullo: la smentita della governante

Il racconto del figlio di Federica Torzullo sarà molto importante, ci sono infatti ancora diversi punti oscuri nelle indagini, con la Procura che intende chiarirli al più presto per sostenere l’aggravante della premeditazione. Claudio Carlomagno, infatti, ha dichiarato di aver colpito la moglie d’impeto con un coltello che si trovava “casualmente” nel bidet del bagno al fine di disostruire uno scarico. Subito però è arrivata la smentita da parte della governante, la quale ha riferito di aver pulito accuratamente quel bagno poche ore prima del delitto e di non aver visto alcuna lama, né di aver riscontrato guasti all’impianto idraulico. Le indagini proseguono.