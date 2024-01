Giulia Tramontano, Impagnatiello affronterà il processo

Tra pochi giorni, il 18 gennaio 2024, ci sarà il processo di Alessandro Impagnatiello, l’ex fidanzato di Giulia Tramontano. L’uomo di trent’anni dovrà rispondere all’accusa di omicidio volontario aggravato e premeditazione per l’uccisione di Giulia che era incinta, al settimo mese, di Thiago, il figlio di Impagnatiello.

Alessandro Impagnatiello: i due testimoni

Alessandro Impagnatiello arriverà al processo con soli due testimoni, definiti consulenti di parte, che sono stati scelti dalla difesa. In particolare, si tratta di uno psicologo e di uno psichiatra. Da qui è facile pensare che gli avvocati di Impagnatiello andranno poi a richiedere la perizia psichiatrica, in modo da poter capire se il trentenne era consapevole delle sue azioni quando è avvenuto il femminicidio.

Giulia Tramontano: ecco chi ci sarà tra i testimoni

Gli investigatori, i consulenti tecnici e la famiglia di Giulia Tramontano sono, invece, i testimoni dal PM Menegazzo e dall’aggiunto Mennella. In questa lista, inoltre, pare proprio che sia compresa anche la donna con cui Impagnatiello aveva una storia mentre era impegnato con Giulia. Ricordiamo, infatti, che questa ragazza e la vittima si erano anche incontrate e lei non aprì la porta all’uomo per paura che potesse ucciderla come aveva fatto con la fidanzata…