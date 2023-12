I legali di Alessandro Impagnatiello, responsabile dell’omicidio di Giulia Tramontano, chiederanno la perizia psichiatrica per evitare l’ergastolo.

A pochi giorni dall’inizio del processo sull’omicidio di Giulia Tramontano, i legali di Alessandro Impagnatiello vogliono chiedere la perizia psichiatrica per evitare al proprio assistito una condanna all’ergastolo.

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello a processo: la perizia psichiatrica per evitare l’ergastolo

La prima udienza sul caso di omicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta di sette mesi del piccolo Thiago uccisa brutalmente dal compagno Alessandro Impagnatiello, si terrà il prossimo 18 gennaio. L’assassino è rappresentato da due avvocati, Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. Sulla base delle informazioni trapelate, pare i legali di Impagnatiello siano determinati a puntare sulla perizia psichiatrica per evitare al loro assistito l’ergastolo. A riferirlo è il Corriere.

La mossa decisiva di Geradini e Barbaglia per “salvare” il barman, quindi, è proprio la perizia psichiatrica. Non è ancora stato chiarito, però, se siano presenti o meno gli estremi per richiederla.

Le convinzioni della Procura

Intanto, la Procura ha nuovamente ribadito che la lucidità dell’assassino di Giulia sia indubbia. “Impagnatiello sapeva quello che faceva e per mesi ha progettato l’omicidio, cercando di avvelenare Giulia con il topicida prima di ucciderla brutalmente a coltellate”, ha dichiarato la difesa della famiglia della vittima.

A dare il via libera o a negare la perizia sarà la Corte. A esprimersi sulla questione sarà anche Antonella Bertoja, giudice del caso Yara nel primo grado al Tribunale di Bergamo e presidente della prima Corte d’Assise.

Ex amante di Impagnatiello tra i testimoni

In attesa della prima udienza, è stato riferito che tra i testimoni che verranno ascoltati in aula sul caso Tramontano ci sarà anche l’ex amante di Impagnatiello. La ragazza, poco prima che venisse compiuto l’efferato delitto, aveva incontrato e abbracciato la vittima, come dimostrano le immagini registrate dalle telecamere.

A Palazzo di Giustizia, inoltre, sarà presente anche la famiglia Tramontano, inclusa Chiara, sorella di Giulia.