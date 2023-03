Fermata la nave di Banksy: “Ha ostacolato i soccorsi”. Per le autorità di Roma che hanno apposto i sigilli alla “Louise Michel” avrebbe violato il codice di condotta delle Ong perciò il natante resterà fermo al porto di Lampedusa dopo l’ultima traversata e 178 profughi recuperati. Sotto accusa la violazione presunta del codice di comportamento delle ong, dato che la “Banksy boat” avrebbe compiuto salvataggi multipli e complicato il coordinamento dei soccorsi.

Soccorsi, fermata la nave di Banksy

Tutto questo mentre nelle ultime ore quasi un migliaio di migranti sono giunti sulle coste italiane. Quegli arrivi domenicali hanno fatto segnare la cifra record di oltre quattromila arrivi in tre giorni, quasi tutti dalla Tunisia. Purtroppo aumentano anche i morti. La guardia costiera tunisina ha recuperato almeno 29 corpi da due barconi affondati vicino alla costa. E in Italia c’è la polemica accesissima su una ex imbarcazione della marina francese, personalizzata con i graffiti del writer britannico che è il suo finanziatore. La nave è attrezzata per operazioni salvataggio. Da quanto si apprende i membri dell’equipaggio della nave potrebbero sotto inchiesta ad Agrigento assieme ad altre organizzazioni non governative.

Cosa potrebbe contestare la Procura

I magistrati “potrebbero accendere un faro dopo le esternazioni della Guardia costiera italiana”. Relazioni per cui “le continue chiamate dei mezzi aerei ong hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato”.