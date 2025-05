Fermato il presunto aggressore di un tredicenne a Milano

Un 27enne cubano è accusato di tentato omicidio dopo l'aggressione avvenuta in via Vittorio Veneto.

Un episodio di violenza a Milano

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano ieri pomeriggio, quando un tredicenne egiziano è stato accoltellato in via Vittorio Veneto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha portato a un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Milano Duomo sono intervenuti rapidamente, avviando le indagini per identificare il responsabile dell’aggressione.

Identificazione e arresto del sospetto

Le indagini hanno portato all’arresto di un 27enne cubano, accusato di tentato omicidio. L’uomo è stato localizzato a Pozzuolo Martesana, un comune del Milanese, dove è stato trovato con una ferita da taglio alla mano destra, compatibile con l’aggressione. Questo particolare ha sollevato ulteriori sospetti sulla sua possibile implicazione nel crimine.

Recupero dell’arma del delitto

Le forze dell’ordine hanno anche recuperato l’arma utilizzata nell’aggressione: un coltello con una lama di circa 20 cm, occultato in un campo a Pozzuolo Martesana. Questo ritrovamento ha fornito ulteriori prove contro il sospetto, che ha anche consegnato i vestiti indossati durante il fatto. Attualmente, il fermato si trova nel carcere di San Vittore, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.

Reazioni e riflessioni

Questo episodio di violenza giovanile ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sull’influenza di fattori sociali e culturali che possono portare a tali atti. La comunità locale è in stato di allerta, e molti chiedono misure più severe per prevenire simili episodi in futuro. Le autorità stanno lavorando per garantire che la giustizia venga fatta e che i responsabili di tali atti violenti siano perseguiti con la massima severità.