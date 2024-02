Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, gli avvocati di Chiara Ferragni e Fedez si sono già scambiati lettere “dai toni accesissimi“. La situazione sembra molto, molto delicata.

Ferragni e Fedez: i loro avvocati si sono scambiati lettere al vetriolo

Stando a quanto sostiene Dagospia, Chiara Ferragni e Fedez sono ai ferri corti. A comunicare sono per lo più i loro avvocati, che si stanno scambiando lettere dai “toni accesissimi“. Al centro del dibattito, ovviamente, c’è la separazione e la gestione dei figli e del patrimonio.

L’indiscrezione su Ferragni e Fedez

Su Dagospia si legge:

“Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L’influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso. Ma è bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie. Il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano”.

Crisi Ferragni-Fedez: il rapper non ha gradito l’intervista di Chiara

A far degenerare la situazione, costringendo i Ferragnez a mettere di mezzo gli avvocati, è stata l’intervista di Chiara al Corriere della Sera. Fedez non l’avrebbe gradita per niente. Nello specifico, il rapper si sarebbe infuriato per queste dichiarazioni: