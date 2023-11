Una studentessa di 17 anni di origini pakistane è stata aggredita sull’autobus da un uomo e una donna italiani perché indossava il velo.

L’aggressione razzista

L’aggressione è avvenuta sabato 18 novembre a Ferrara, all’uscita dalla scuola, quando Anam, la 17enne, è salita sull’autobus diretta alla stazione ferroviaria.

Racconta una testimone che ad Anam viene chiesto in modo scortese di spostarsi, ma la ragazza fa finta di niente. La cosa però non si ferma perché iniziano gli insulti razzisti dal momento che la giovane indossa il velo. Anam alla fine non resiste e sbotta, ma lo stesso fa la coppia. La donna le afferra il collo, cercando di soffocarla e di gettarla fuori dall’autobus in corsa. L’uomo comincia a prenderla a calci e a pugni. Anam prova a difendersi, ma nessuno la aiuta.

Finalmente le urla e i pianti scuotono i viaggiatori e vengono chiamate le forze dell’ordine.

Chi sono gli aggressori

Anam viene portata in ospedale per accertamenti. Ha solo ferite lievi, ma è il trauma psicologico ad averla devastata. La ragazza denuncia i suoi aggressori.

La coppia viene individuata dalle forze dell’ordine, identificata grazie alle telecamere presenti sull’autobus. Si tratta di un uomo di 33 anni e di una donna di 26, entrambi italiani.