Ferrara, madre di uno studente insulta e poi prende a schiaffi una dodicenne

Sconcerto a Ferrara, dove la madre di uno studente insulta e poi prende a schiaffi una dodicenne. Da quanto è dato sapere l’episodio è avvenuto sotto gli occhi di molto testimoni ed è al vaglio dei carabinieri. I media riferiscono che la studentessa minorenne di una scuola media di Ferrara è stata presa per il collo e schiaffeggiata dalla mamma di un ragazzino. Tutto sarebbe successo venerdì scorso sotto gli occhi di persone, alunni insegnanti e bidelli.

Madre prende a schiaffi una dodicenne

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno verbalizzato la denuncia dei genitori della vittima. Il Resto del Carlino spiega, che intorno alle 8 del mattino di venerdì 17 marzo e subito prima dell’avvio delle lezioni una donna si è avvicinata a una ragazzina di 12 anni insultandola e poi prendendola a schiaffi davanti a molti testimoni. Perché? Non è dato saperlo ma il quotidiano spiega che la ragazzina è stata condotta all’interno della scuola dal personale dell’istituto. Gli insegnanti si sono sincerati delle sue condizioni ed hanno allertato i genitori, che hanno formalizzato una denuncia.

Le ipotesi sulle cause di quel gesto violento

Sulle cause non ci sono assolutamente fonti attendibili: vengono citate solo alcune indiscrezioni per cui “tutto sarebbe partito da alcune liti tra la vittima e il figlio della donna”. Come riporta Fanpage. Secondo quella lettura la madre offender potrebbe però “aver ritenuto insufficiente l’intervento degli insegnanti” in ordine ai dissapori fra il figlio e la ragazzina ed avrebbe deciso di “fare da sé”.