Festa della Repubblica, torna la parata del 2 giugno: in 5 mila ai Fori per la pace

E' atteso per le 10 l'inizio della tradizionale parata del 2 giugno a cui parteciperanno Forze Armate, sindaci e, per la pirma volta, operatori sanitari.

Dopo due anni di stop causa Covid, torna la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori imperiali in occasione della Festa della Repubblica. Saranno cinquemila le persone che sfileranno, tra personale militare e civile, accompagnate da 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti.

Come da consuetudine, è previsto anche il sorvolo delle Frecce Tricolori sopra la Capitale.

Parata del 2 giugno

Prima della sfilata ci sarà l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 10 avrà inizio la parata vera e propria, alla quale assisteranno le più alte cariche istituzionali tra cui lo stesso Capo dello Stato e il premier Mario Draghi.

In testa al corteo ci saranno la Banda centrale dell’Arma dei Carabinieri, le bandiere delle Forze armate e della Guardia di Finanza, i gonfaloni delle Regioni delle Province e dei Comuni italiani, i medaglieri e i labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e le bandiere Onu, Nato, UE e quelle degli organismi multinazionali in cui operano le Forze armate. Insieme a loro sfileranno circa 300 sindaci con la fascia tricolore provenienti da tutta Italia, guidati dal presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari Antonio Decaro e dal presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco.

Parata del 2 giugno: presenti gli operatori sanitari

Quest’anno, per la prima volta, parteciperanno alla sfilata anche i rappresentanti della sanità civile con in testa il Ministero della Salute. I rappresentanti di oltre 1,5 milioni di professionisti (medici, medici veterinari, infermieri, farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari, professioni della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi, psicologi, assistenti sociali) saranno accompagnati dal sorvolo di un elicottero del 118 e simboleggeranno tutti coloro che hanno affrontato in prima linea l’emergenza sanitaria.