Feste del divorzio in ascesa: Il fenomeno dei Divorce Party vede un aumento del 22% dal 2019, con aziende specializzate nell'organizzazione degli eventi in prima linea.

Quando si raggiunge la fine di un rapporto privo di amore o si esce da una relazione tossica, il divorzio diventa spesso un momento carico di emozioni difficili. Tuttavia, negli Stati Uniti, è emerso un nuovo fenomeno: il “Divorce Party”, ovvero, la celebrazione di vere e proprie “feste del divorzio“. Sempre più individui stanno optando per organizzare tali eventi per celebrare il ritorno alla vita da single. Su piattaforme social, annunciando il “lieto evento”, condividono video e foto di momenti di gioia e scatenatezza durante i balli.

Feste del divorzio, perché prendersela a male?

L’idea di separarsi dal proprio partner e concludere un matrimonio, una volta fonte potenziale di vergogna, è stata ora accolta apertamente negli Stati Uniti, dove sempre più persone scelgono di festeggiare con grande sfarzo il loro divorzio.

Un rito di rinascita

Si organizzano sleepover con gli amici più intimi o ricevimenti con cinquanta invitati, trasformando ciò che potrebbe essere considerato un momento difficile in un’occasione di gioia e rinascita.

Il trend

Le sale affittate e decorate con petali di rose, palloncini, coriandoli e striscioni adornano i Divorce Party, insieme a torte personalizzate con scritte come “Thank u, next”, “End of an Error” e “I do. I did. I’m done”. Alcuni bruciano gli oggetti dell’ex, mentre altri addirittura decidono di invitarlo e festeggiare insieme la fine della loro relazione. Il fenomeno ha visto un aumento del 22% dal 2019.