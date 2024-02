Nel corso della notte italiana, il Senato degli Stati Uniti d’America si è accordato su un pacchetto che collega lo sblocco degli aiuti per l’Ucraina all’aumento dei fondi per i confini. I 60 miliardi in favore di Kiev potranno partire se i repubblicani vedranno soddisfatta la loro richiesta (che avevano avanzato già mesi fa): quella che riguarda una maggior sicurezza dei confini Usa.

Accordo bipartisan senato Usa: gli aiuti a Kiev

Anche il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato di sostenere fortemente l’accordo bipartisan. Se questo accordo verrà approvato, e in settimana ci sarà la prima votazione, permettera agli Usa di fornire 60 miliardi di dollari in nuovi aiuti all’Ucraina e a Israele. Come spiegato precedentemente, in cambio ci sarebbe un importante aumento al contempo i fondi per le frontiere statunitensi e anche le leggi sull’asilo verrebbero inasprite.

Accordo bipartisan senato Usa: il commento

La prima reazione dello speaker della Camera statunitense Mike Johnson non si è fatta attendere ed è arrivata tramite X (l’ex Twitter): “Questo accordo è forse anche peggio di quanto ci aspettassimo e non avvicinerà la fine della catastrofe al confine creata dal presidente”.