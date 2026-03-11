Fiamma e fumo su un tram in periferia di Milano: cosa è successo

Un corto contatto con la rete aerea ha provocato una fiammata su un tram della linea 27 a Milano; l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze

Questa mattina un principio di incendio ha coinvolto un tram della linea 27 in Milano, in via Marco Bruto, nel percorso verso l’aeroporto di Linate. A bordo c’erano circa una ventina di passeggeri che hanno vissuto attimi di paura a causa della brusca frenata e del fumo visibile all’esterno della vettura. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati: l’azione tempestiva dei soccorsi ha contenuto l’evento prima che potesse evolvere in qualcosa di più grave.

Come si è sviluppato l’incidente

L’accaduto è stato causato dalla caduta di un cavo della rete aerea che ha determinato un contatto elettrico e la successiva fiammata con produzione di fumo. La dinamica ha provocato la frenata improvvisa del convoglio, particolare che ha aumentato lo spavento dei viaggiatori ma non ha causato lesioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato mezzi di spegnimento per domare il principio d’incendio e verificare l’assenza di rischi residui per la struttura del tram.

Intervento dei soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto rapidamente la zona con un’autopompa e un’autobotte, permettendo di spegnere le fiamme in tempi brevi. In via precauzionale è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma l’assistenza sanitaria non ha dovuto effettuare trattamenti a bordo poiché tutte le persone risultavano illese. Le operazioni si sono concluse senza necessità di evacuazioni estese: il controllo professionale delle squadre tecniche ha limitato l’impatto sull’area coinvolta.

Contesto della rete tranviaria milanese

Il tram coinvolto appartiene a una rete che comprende 17 linee operanti su circa 160 chilometri di infrastruttura, con oltre cinquemila corse al giorno. Questo episodio mette in luce la complessità e la vulnerabilità di un sistema che movimenta quotidianamente numerose persone: la manutenzione della rete aerea e il monitoraggio delle componenti elettriche sono elementi centrali per garantire la sicurezza del servizio.

Implicazioni operative

Un guasto alla rete aerea può avere conseguenze che vanno oltre l’immediato principio d’incendio: oltre al rischio diretto per i passeggeri, possono generarsi ritardi e disagi alla circolazione nell’area interessata. Le procedure di emergenza e l’addestramento del personale di bordo e dei soccorsi risultano quindi fondamentali per contenere l’evento. In questo caso, la pronta risposta dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme e limitato le ripercussioni sulla viabilità.

Il precedente e le preoccupazioni della cittadinanza

L’episodio di via Marco Bruto arriva in un periodo in cui i mezzi di superficie di ATM hanno già subito critiche a seguito di un incidente più grave: il deragliamento di un Tramlink di ultima generazione avvenuto il 27 febbraio in via Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia, che ha provocato vittime e numerosi feriti. Quel precedente ha acceso un dibattito pubblico sulla sicurezza del trasporto urbano e sulla necessità di verifiche strutturali e revisioni periodiche delle componenti meccaniche ed elettriche.

Reazioni e prospettive

La popolazione e le autorità locali richiedono risposte chiare: da interventi di manutenzione programmata a controlli più stringenti sulla rete aerea, fino a eventuali aggiornamenti procedurali per la gestione delle emergenze a bordo. L’evento odierno, pur risolto senza esiti drammatici, rappresenta un monito sulla fragilità delle infrastrutture urbane e sulla necessità di investimenti mirati per garantire la sicurezza quotidiana dei passeggeri.

In sintesi, il principio di incendio sul tram della linea 27 a Milano è stato contenuto rapidamente e senza feriti grazie all’intervento dei soccorsi. Resta aperto il confronto pubblico sulle misure da adottare per prevenire nuovi guasti e per assicurare la piena efficienza di una rete che trasporta ogni giorno migliaia di cittadini.