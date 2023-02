Fiamme in una casa: 8 intossicati

È accaduto nel comune emiliano di Campogalliano: otto appartamenti sono stati evacuati a causa di un corto circuito.

Questi ha coinvolto il quadro elettrico generale del condominio di residenza delle famiglie protagoniste della vicenda, generando un principio di incendio.

Nel pomeriggio della giornata di martedì 14 Febbraio 2023, i soccorsi si sono precipitati in un condominio al civico 8 di via Barchetta per domare un incendio divampato nel settore dei contatori generali dei residenti. I Viglili del Fuoco hanno deciso di evacuare 8 appartamenti in via precauzionale. Infatti, a preoccupare ulteriormente i soccorsi era il fumo predominante all’interno della palazzina.

Tragedia scampata: evacuate 8 famiglie, tra cui 8 persone lievemente intossicate

Fortunatamente, l’intervento dei soccorsi è stato tempestivo e salvifico: allertati da uno dei condomini, che aveva denunciato la presenza di fumo nero sulla tromba delle scale, questi si sono precipitati all’interno della palazzina. Dopo l’evacuazione dei residenti, i soccorsi hanno rilevato l’intossicazione lieve di 8 persone, prese in cura dal 118 e dalle due automediche intervenuti sul posto.

Attualmente non è possibile quantificare i danni provocati dall’incendio; tuttavia, si presume che gli impianti elettrici del condominio abbiano subito guasti a causa di fumo e cenere circolanti nella palazzina.

È certo che le indagini dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.