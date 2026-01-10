Fiasconaro a "Boss in incognito" su Rai2 con Elettra Lamborghini

Argomenti trattati
La storica azienda dolciaria Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria siciliana nel mondo, sarà protagonista della prima puntata del 2026 di “Boss in incognito”, il docu-reality di Rai2 condotto da Elettra Lamborghini e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda lunedì 12 gennaio in prima serata.
Al centro della puntata l’esperienza di Agata Fiasconaro, Brand Manager dell’azienda e figlia del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, che ha scelto di vivere l’impresa di famiglia “in incognito”, lavorando per una settimana accanto ai dipendenti nei diversi reparti produttivi.
Boss in incognito racconta il Made in Italy di Fiasconaro
Fondata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore delle Madonie, Fiasconaro rappresenta una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy agroalimentare. Un’azienda familiare guidata oggi dai fratelli Nicola, Fausto e Martino Fiasconaro, capace di crescere senza perdere il legame con il territorio e con i valori fondanti del lavoro artigianale.
Durante la puntata, il pubblico entrerà nel cuore dell’azienda: dai laboratori di produzione alla selezione delle materie prime siciliane, fino alla trasmissione del sapere artigianale di generazione in generazione. Un racconto che mette al centro persone, competenze e identità territoriale.
Elettra Lamborghini e Agata Fiasconaro “in incognito”
Come previsto dal format, ai dipendenti viene inizialmente comunicato che le riprese fanno parte di un programma dal titolo “Job Deal”. Solo al termine dell’esperienza, Agata Fiasconaro svelerà la propria identità, condividendo riflessioni, riconoscimenti e prospettive sul futuro dell’azienda.
Nel corso della settimana, Agata affiancherà il personale in tutte le fasi chiave: dagli impasti alla pirlatura dei panettoni, fino al confezionamento e alle degustazioni in Piazza Margherita, a Castelbuono. In incognito anche la conduttrice Elettra Lamborghini, impegnata nel reparto confezioni, a testimonianza dell’importanza del lavoro manuale e dell’attenzione al dettaglio.
Fiasconaro, numeri, crescita e presenza internazionale
Oggi Fiasconaro impiega 250 collaboratori e registra un fatturato annuo di 34 milioni di euro, con una forte presenza sui mercati esteri. Lo scorso ottobre l’azienda ha inaugurato il primo pop-up store a New York, ulteriore conferma di una crescita internazionale costruita senza rinunciare all’identità artigianale.
L’azienda si definisce una vera e propria famiglia allargata, dove welfare, stabilità occupazionale e valorizzazione delle competenze rappresentano elementi centrali della cultura aziendale, rafforzati anche dal contributo della terza generazione.
La puntata di Boss in incognito, interamente girata a Castelbuono, restituisce uno spaccato autentico della vita aziendale: lavoro quotidiano, passione, orgoglio siciliano e responsabilità sociale. Non solo un viaggio dentro un marchio di successo, ma il racconto di una comunità produttiva che da oltre settant’anni coniuga innovazione e tradizione.
Un esempio di Made in Italy che continua a crescere restando fedele alle proprie radici, ora raccontato al grande pubblico della prima serata Rai.