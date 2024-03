Ficarazzi, uomo trovato morto in casa: da giorni non si avevano notizie

I Vigili del Fuoco hanno fatto un drammatico ritrovamento a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Un uomo di soli 59 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. I suoi familiari non avevano sue notizie da diversi giorni, per questo hanno deciso di contattare i pompieri, preoccupati che potesse essere successo qualcosa in casa. Una preoccupazione che purtroppo si è rivelata fondata.

Uomo morto in casa: non ci sono segni di violenza

Dopo la segnalazione i vigili del fuoco si sono recati nell’appartamento e hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo di 59 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bagheria e i sanitari del 118. Il medico legale ha effettuato l’ispezione sul corpo. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero segni di violenza. Non sono stati neanche individuati segni di effrazione nell’appartamento, per cui non si tratta di una morte violenta.