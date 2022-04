Figli coppie omosessuali, Amato: “Bisogna tutelare l’interesse dei bambini, ma serve una legge”

Il presidente della Consulta, Giuliano Amato, in merito ai figli delle coppie omosessuali dichiara: "Imprescindibile tutelare l'interesse dei bambini".

Il presidente della Consulta, Giuliano Amato, ribadisce l’esigenza di stabilire una legge che tuteli i figli delle coppie omosessuali. Amato ha precisato che non è sufficiente il lavoro della giurisprudenza, ma serve una legge apposita che regoli il tema.

Figli coppie omosessuali, il commento di Giuliano Amato

“È imprescindibile l’esigenza di tutelare l’interesse dei bambini, ma serve una legge”, ha dichiarato il presidente della Consulta. Inoltre, ha ricordato che i rapporti di famiglia rappresentano “un settore assai delicato, in cui entrano in gioco numerosi valori costituzionali: bilanciarli spetta in prima battuta al legislatore, il cui faro dev’essere la salvaguardia dell’interesse dei figli”.

Amato ha spiegato: “Noi non siamo la maestrina del Parlamento, non siamo un’autorità superiore al Parlamento, non diamo moniti ma sollecitiamo il Parlamento a intervenire“, con l’obiettivo di “trovare una unità d’intenti”.

Quindi ha aggiunto: “Noi interpretiamo la superiorità della Costituzione sopra le leggi”.

Così il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato si è raccomandato al legislatore. Lo ha fatto nella sua relazione annuale. Presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In sala molte le autorità che hanno presenziato all’evento. Tra loro: il presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico e, in rappresentanza del Governo, il ministro della Giustizia Marta Cartabia.