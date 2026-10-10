La figlia di Luis Enrique, Sira Martinez, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mortale in Spagna, nel quale ha perso la vita un giovane motociclista. La 26enne è uscita illesa dallo schianto avvenuto nei pressi di Oliva, mentre le autorità indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La figlia di Luis Enrique coinvolta in un incidente mortale: chi è Sira Martinez

Nata a Barcellona, Sira Martinez è la figlia di Luis Enrique e della moglie Elena Cullell. Oltre a essere conosciuta per il legame con il mondo del calcio, ha costruito un proprio percorso sportivo nell’equitazione. È infatti un’amazzone che partecipa a competizioni equestri, tra cui quelle di salto ostacoli, ed è appassionata anche di concorso completo, disciplina che comprende dressage, cross-country e salto ostacoli.

La famiglia comprende anche il figlio maggiore Pacho, mentre nel passato dei coniugi resta una perdita dolorosa che ha segnato profondamente le loro vite. Nel 2019, infatti, Luis Enrique e la sua famiglia hanno affrontato la morte della figlia più piccola, Xana, scomparsa a soli nove anni a causa di un osteosarcoma, una rara forma di tumore maligno che colpisce le ossa.

Incidente mortale in Spagna, la figlia di Luis Enrique coinvolta nello schianto: come sta

Momenti di grande apprensione per la famiglia di Luis Enrique, attuale allenatore del Paris Saint-Germain. Sira Martinez, 26 anni, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mortale in Spagna, dal quale è uscita fortunatamente illesa. La giovane si trovava sul sedile del passeggero di un’Audi Q3 che, nella serata di giovedì 8 ottobre, si è scontrata con una moto lungo la strada statale N-332, nei pressi di Oliva, nella Comunità Valenciana. Nell’impatto ha perso la vita il motociclista, un ragazzo di circa vent’anni.

A bordo della vettura, oltre alla figlia dell’allenatore spagnolo, vi sarebbe stato un uomo descritto da Il Giornale come un ciclista professionista britannico. Come riportato dal quotidiano A Punt, il conducente sarebbe stato sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti, con esito negativo in entrambi i casi.