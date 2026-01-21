Ci sono sconfitte nel calcio che fanno più male di altre, sono quelle che avvengono magari negli ultimi minuti di gioco e soprattutto dopo aver giocato meglio degli avversari. E’ quello che è successo ieri sera al Psg contro lo Sporting a Lisbona. 2 a 1 il risultato finale, col goal vittoria dei portoghesi firmato Suarez al minuto 90.

Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, a fine gara non è riuscito a trattenere tutta la sua frustrazione.

Psg, sconfitta all’ultimo minuto contro lo Sporting Lisbona in Champions League

Capita ormai spesso che il risultato finale di una partita di calcio non rispecchi quello che si è visto in campo. Ieri sera, nella penultima giornata della fase a Gironi della Champions League 2025/26, la partita tra Sporting Lisbona e Paris Saint Germain ne è stata la dimostrazione. Dominio dei parigini, vittoria dei portoghesi (con goal decisivo di Suarez al 90esimo). A fine gara il tecnico del Psg, Luis Enrique, non è proprio riuscito a trattenere tutta la sua frustrazione per la sconfitta. Ecco che cosa ha detto.

Psg, Luis Enrique esplode dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona: “Il calcio è una me**a”

Ai microfoni di Canal +, Luis Enrique non è riuscito a trattenere tutta la sua frustrazione dopo la sconfitta del suo Psg contro lo Sporting: “è molto facile da spiegare questa sconfitta: è il calcio. Abbiamo perso perché è uno sport di me**a, il calcio è u a me**a.“ Il tecnico spagnolo ha poi proseguito: “è stata la nostra miglior partita in trasferta, sono molto fiero dei miei giocatori. Con questa mentalità sono sicuro che andremo lontano. Il risultato è deludente e ingiusto, è un peccato perché ho visto una sola squadra in campo.”