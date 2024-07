Il figlio di Madonna, David Banda, vive in strada: la rivelazione del 18enne

Madonna, il figlio David Banda vive in strada: "Bello non avere soldi e rovis...

La rivelazione di David Banda, figlio di Madonna, ha lasciato tutti senza parole. Il 18enne ha dichiarato di vivere in strada e di rovistare nella spazzatura per trovare cibo.

David Banda, figlio della popstar Madonna, ha lasciato i suoi follower di stucco con le sue ultime rivelazioni. Il ragazzo avrebbe preso la decisione di non vivere più con sua madre nel lussuoso appartamento della star nell’Upper East Side. Il giovane, che ha solo 18 anni, ha deciso di vivere per strada.

David Banda ha deciso di vivere questa esperienza, lontano dal lusso di casa della madre. “È bello vivere l’esperienza delle nove di sera, di avere fame e di realizzare che non ho abbastanza soldi per procurarmi del cibo e rovistare. È divertente essere giovani” ha raccontato su Instagram. Il giovane vive nel Bronx e ha dato lezioni di chitarra per guadagnare qualche soldo. Ha raccontato di essere insieme alla sua ragazza e di stare bene.