Nell’ultima tappa del suo The Celebration Tour a New York, Madonna si è scagliata contro in Vip presente al concerto. Lady Ciccone, appena si è resa conto che il personaggio in questione era in prima fila, gli ha lanciato una chiara frecciatina.

Sabato 16 dicembre 2023, Madonna ha portato il suo The Celebration Tour a New York. Durante il concerto, Lady Ciccone si è resa conto che in prima fila c’era un Vip che non le va tanto a genio e non ha perso occasione per scagliarsi contro di lui. Il personaggio in questione è il conduttore Andy Cohen.

Madonna, appena si è resa conto della presenza del Vip al concerto, ha tuonato:

Il video del momento è diventato virale e i fan hanno subito capito l’identità del destinatario della frecciatina.

Andy Cohen ha compreso subito che la frecciatina di Madonna era rivolta a lui. Non a caso, poco dopo il concerto, ha così commentato sui social la strigliata di Lady Ciccone:

“If you say one more bad thing about me on your show, you’re gonna be in so much trouble. You little trouble making queen.”

