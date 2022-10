Madonna senza freni su Instagram, la regina del pop in topless

Dopo il trentennale di Erotica, gli scatti bollenti e ironici che hanno fatto impazzire i social

Un paio di foto ed un post su Instagram: così torna a far sentire la sua voce Madonna, fresca di celebrazione del trettennale di Erotica, il disco tra i lavori più di successo e soprattutto più discussi della regina del pop, che ha sostanzialmente rappresentato una pietra miliare per l’emancipazione femminile nella musica.

L’importanza del suo lavoro è stato giustamente ribadito dalla cantante, riferendosi a tutte le libertà d’espressione delle sue colleghe più giovani, che hanno potuto godere delle sue conquiste.

La foto in topless: “Sono passata dalle caramelle ai soldi”

Madonna questa volta sfida il ban di Instagram facendosi ritrarre in topless, con a coprirla unicamente due emojis sui capezzoli, una caramella ed un sacco di dollari, scrivendo ironicamente: “Sono passata dalle caramelle ai soldi“.

I lunghi capelli rossi lasciati sciolti e lisci, corssetto e calze a rete, questo l’outfit completo della cantante. In una seconda foto, questa volta in bianco e nero, Madonna mostra un bustino in pelle nera con calze a rete, con l’emoji della caramella in questo caso sull’inguine.

Madonna celebra le sue conquiste: “Prego, str***ette… “

A trent’anni dalla doppia uscita dell’album Erotica e del libro S.E.X. Madonna non solo ha celebrato il proprio successo, ma rivendicato una posizione di innegabile apripista per le giovani colleghe: «Ho trascorso gli anni ad essere intervistata da persone dalla mentalità limitata che hanno provato a farmi sentire in imbarazzo per essermi emancipata come donna. – aggiungendo come ora le cosa siano totalmente diverse – Ora Cardi B può cantare della sua Wap (Wet Ass Pussy), Kim Kardashian può occupare le copertine di tutte le riviste con il suo sedere nudo e Miley Cyrus può arrivare come una Wrecking Ball.

Prego str****ette“.