Madonna ritorna con un tour di 78 date in 15 Paesi dopo la malattia: "Non pensavo che ce l'avrei fatta."

La regina del pop è di nuovo sul palco!

Torna Madonna con un tour di 78 tappe in 15 Paesi a partire da Londra dove si è esibita ieri sera. La cantante sarà anche in Italia il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

All’interno del suo Celebration World Tour troviamo 47 dei suoi grandi successi, incluse hit come Ray Of Light, Like A Prayer e Holiday.

Madonna ritorna dopo la malattia e prega per Israele e Palestina

Ieri sera sono saliti sul palco anche i 4 figli della pop star che ha ricordato i difficili momenti della malattia che l’ha colpita questa estate. “Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici.” Ha detto la cantante, intonando poi una versione acustica del brano I will survive di Gloria Gaynor.

C’è stato anche un momento dedicato al dolore per la situazione tra Israele e Palestina di questi giorni. “È così doloroso assistere a questa situazione. Mi si spezza il cuore vedere i bambini che soffrono, gli adolescenti che soffrono, gli anziani che soffrono. Sono sicura che anche voi siate d’accordo.”

Gli abiti vintage

A immergere lo spettatore nella quarantennale carriera della pop star sono stati anche gli abiti. A partire da una replica nera del kimono disegnato da Gaultier per il brano Nothing Really Matters fino al body rosa di Hung Up e ai costumi da dominatrice di Eroticà.