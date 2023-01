Giuseppe Conte deriso dal deputato di FdI Francesco Filini per la Jaguar da 320 cavalli del ’96 mantenuta con circa 34 mila euro annui lordi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte finisce ancora una volta nel mirino degli avversari politici: stavolta, a scagliarsi contro l’ex premier, è stato il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini.

Quest’ultimo, infatti, ha deriso l’avvocato del popolo osservando quanto debba essere difficile mantenere una Jaguar guadagnando circa 34 mila euro lordi l’anno.

Filini (FdI) deride Conte: “Impegnativo mantenere una Jaguar con 34 mila euro lordi l’anno”

“Mantenere un Jaguar da 320 cavalli con un reddito lordo di 34.095€ annui deve essere un’impresa davvero difficile. Forse è per questo che Giuseppe Conte è così agguerrito sulle accise”, ha sottolineato Filini su Facebook.

Il riferimento del parlamentare di FdI è all’articolo sugli stipendi dei deputati pubblicato in data lunedì 16 gennaio su Libero. Nello specifico, il giornalista Alessandro Gonzato ha scritto: “Il leader dei 5Stelle Giuseppe Conte nel 2021 ha dichiarato 34.095 euro. Un reddito normale: va ricordato che nel 2021 Conte è stato premier per meno di due mesi, e poi l’attività da professore era limitata da una serie di vincoli. Ma tanto la compagna è ‘ricchissima’, tanto per citare l’ex moglie di Conte, e quindi il Grand Hotel di Cortina se lo può permettere: suvvia, grillini e terrapiattisti, fatevi una risata ogni tanto, che noi ce ne facciamo parecchie”.

Da Conte a Soumahoro

L’ironia di Filini, tuttavia, è stata scatenata da un’altra notizia ossia quella secondo la quale il leader pentastellato sarebbe in possesso di una Jaguar da 320 cavalli del 1996.

Dopo l’articolo di Libero, poi, a far discutere è stato anche il deputato Aboubakar Soumahoro, che è andato a ingrossare le file del gruppo misto dopo lo scandalo che ha travolto moglie e suocera. Soumahoro, infatti, ha dichiarato di aver guadagnato 9.150 euro nel 2021, alla luce della dichiarazione dei redditi pubblicata sul sito della Camera.