Il pronostico di Renzi sul governo Meloni: "Non supererà il 2024"

Matteo Renzi continua ad attaccare il governo Meloni: il leader di Italia Viva non ha digerito la nuova legge di Bilancio e spiega il perché

Dalla minoranza, il re dei gufi continua ad annunciare sventure.

Anche oggi, durante un’intervista rilasciata a La Stampa, Matteo Renzi non ha risparmiato il suo pessimismo nei confronti del governo di Giorgia Meloni: «Non supererà il 2024 e presto perderà il suo miglior alleato, Enrico Letta».

Renzi contro la nuova legge di Bilancio

Da principio contrario alla manovra sulla legge di Bilancio, il leader di Italia Viva sostiene che al governo di centrodestra guidato da Fratelli d’Italia manchi una visione d’insieme, e commenta a riguardo: «Occorre avere un progetto Paese, non l’ansia da prestazione di intervenire su tutto solo per prendere like sui social.

Questa legge di Bilancio azzoppa I’industria 4.0, ma regala soldi alle società di calcio. Se si fa politica economica pensando a Lotito e non alla classe media, è evidente che manchi una strategia».

Troppe polemiche, troppe tensioni

Convinto che il primo banco di prova saranno le Europee del 2024, Renzi sostiene che il governo di FdI sia «troppo disunito» per superare, appunto, il 2024. Lascia aperta una speranza, invece, a Meloni premier: sebbene l’accusi di aver compiuto, nelle ultime settimane, soltanto passi indietro – Il leader di Iv non si è risparmiato nel criticare alla Meloni un eccesso di comunicazione sulle vicende del caro carburante, su cui l’ha accusata di aver detto «tutto e il contrario di tutto» –, Renzi non si sente di sentenziare la fine personale di Giorgia.

Ma predice: «Il 2023 sarà per lei l’anno della verità e dovrà affrontarlo senza il suo principale alleato, Enrico Letta», che il congresso del Pd restituirà presto ai suoi studi parigini.