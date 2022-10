Filippine, 433 persone fanno jackpot con la stessa combinazione e vincono 4 milioni di euro

Un curioso caso fortunato si è verificato nelle Filippine, dove 433 persone hanno fatto jackpot alla lotteria: il governo indaga sull'accaduto

L’ultima estrazione dei numeri del lotto effettuata nelle Filippine ha reso felici ben 433 persone. Un numero davvero esorbitante di cittadini ha fatto jackpot e, ognuno di loro potrà ora incassare circa 4 milioni di euro. Il governo, però, indaga sul caso.

Filippine, 433 persone vincono 4 milioni di euro alla lotteria: è giallo

Già il solo fatto che ben 433 persone abbiano indovinato i numeri vincenti di una sola estrazione del lotto è quantomento curioso. I sospetti, però, addirittura aumentano se si osserva quali sono stati i numeri effettivamenti estratti. 9-18-27-36-45 e 54, i primi sei numeri della tabellina del nove. Una coincidenza? È possibile, ma poco probabile: il governo ha deciso di indagare.

Le indagini sul caso e lo studio statistico: si tratta di una truffa?

Il leader della minoranza al Senato, Koko Pimentel ha chiesto immediatamente di indagare sul caso: “Questi giochi d’azzardo sono autorizzati dalla Repubblica delle Filippine: dobbiamo proteggerne e mantenerne l’integrità.” La BBC, per far luce sull’accaduto, ha intervistato un docente di informatica delle Filippine, che ha spiegato: “Se si ipotizza che siano state fatte 10 milioni di giocate per questa estrazione, la probabilità che ci siano stati così tanti vincitori è una su miliardi e miliardi.

Non esiste nemmeno un numero per pensare ad una cosa del genere.”