Le Filippine convocano ambasciatore cinese sulle tensioni marittime

Manila ha convocato l’ambasciatore cinese per protestare contro le ultime azioni della guardia costiera e di altre navi di Pechino vicino alle acque contese. Gilberto Teodoro, segretario alla Difesa, ha sfidato la Cina a sottoporre le rivendicazioni ad un arbitrato internazionale, assicurando che Manila non avrebbe cambiato posizione. “Se la Cina non ha paura di dichiarare le sue pretese al mondo, allora perché non andare in arbitrato secondo il diritto internazionale?” ha dichiarato.

Manila ha espresso la protesta contro le azioni “aggressive intraprese dalla guardia costiera cinese e dalla milizia marittima cinese contro la missione di rotazione e di rifornimento intrapresa sabato dalle Filippine ad Ayungin Shoal” ha dichiarato il Dipartimento degli Affari esteri. Le Filippine hanno spiegato che sabato la guardia costiera cinese ha bloccato una nave da rifornimento e l’ha danneggiata con potenti getti di cannone ad acqua, ferendo tre soldati.

Filippine convocano ambasciatore cinese: la posizione di Pechino

La Cina ha rivendicato quasi tutto il mar Cinese meridionale, respingendo ogni rivendicazione degli altri Paesi vicini, comprese le Filippine, e contesta una sentenza internazionale secondo cui le sue pretese non hanno basi legali. Nonostante i tentativi aggressivi, i funzionari di Manila hanno riferito che la nave danneggiata e un’altra di scorta della guardia costiera accorsa in aiuto hanno subito dopo schierato gommoni a scafo rigido per consegnare il carico e favorire il cambio di personale.