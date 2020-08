Maxx Mereghetti: un trader di successo (cifre alla mano)

Un sistema innovativo profittevole è adatto a tutti anche a chi non ha una esperienza specifica e parte da zero

Un trader di successo: Da 1.000.000 a 1.430.000 euro in 6 mesi

“Mi presento sono Maxx Mereghetti e sono qui per dire che Tutto è possibile. Lo dico tornando sul sito di proiezioni di borsa con i miei risultati aggiornati che pubblico giornalmente sui social.

Solo qualche mese fa avevo pubblicato il mio track record mostrando il 16,9% in circa tre mesi con un risultato netto di 169.000 euro. Ora sono passati altri 3 mesi ed eccomi qui con il mio aggiornamento in tasca per voi. Il 43% in 6 mesi. 430.000 euro.

Ma la notizia ancora più spettacolare è che i miei allievi ottengono oramai i miei stessi risultati sui loro conti di Trading Reali usando il mio sistema con successo.

Sì perché oltre ad essere estremamente profittevole il mio sistema è estremamente semplice da usare, copiare, imparare e può essere usato su qualsiasi conto anche a partire da 1000 euro.

È un sistema che opera su Forex, qualsiasi cross, anche se io prediligo euro dollaro e non è certamente un segreto. Un sistema che sostituisce gli stop Lisa con pratiche di “aggiustamento” della posizione, che segue i movimenti degli istituzionali al posto di tirare righe sui grafici con l’analisi tecnica e che studia la volatilità al posto della precisione del prezzo.

Insomma …un sistema innovativo profittevole e adatto a tutti anche a chi non ha una esperienza specifica e parte da zero! L’ho chiamato CODICE MAXX.

Tutto qui. Tutta farina del mio sacco. E non ci siano motivi per pensare che se ha funzionato alla grandissima con me e ha funzionato con tantittismi altri, non possa funzionare ancora e ancora e ancora!”.

Di sè Maxx Mereghetti ama parlare spiegando come esistano due “date di nascita”.

La prima, quella ufficiale, nel 1975. La seconda nel 1997 dopo aver giocato per la prima volta in Borsa. “Da quel momento – ci racconta l’autore di Codice Maxx – , sono nato e rinato più volte, ben più di sette che potrebbero le vite dei gatti. E ad ogni rinascita, avevo una nuova consapevolezza. Ho fatto più di 20 lavori diversi, dopo il diploma, prima di capire che non me ne piaceva nessuno.

Amo i mercati finanziari e vivo la sfida continua con me stesso, attraverso di essi. Una sfida che non potrai mai sapere di avere vinto, sino alla fine. Ma d’altro canto è così anche nella vita.Fuori dai mercati finanziari, vivo la mia identità di uomo, compagno, fratello, Amico. Felice di trovare ogni giorno qualcosa di nuovo, di diverso e stimolante che alimenti i miei sogni. Quei sogni che voglio portare con me ogni giorno”.