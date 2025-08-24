Poteva finire in tragedia ma ha comunque avuto un epilogo drammatico l’assurda sfida messa in atto da un gruppo di giovani, alcuni dei quali di età di poco superiore ai 20 anni, che iniziato a simulare il tentativo di lanciarsi sotto i veicoli in corsa. Uno di loro è però stato veramente investito: si tratta di un ragazzo di 27 anni, soccorso d’urgenza e trasportato in ospedale in codice rosso.

In gruppo hanno finto di gettarsi sotto i veicoli di passaggio ma uno di loro ha avuto la peggio. L’assurdo episodio avvenuto lungo la strada Gardesana ha avuto un epilogo drammatico per un 27enne che, intorno alle 2:30, è stato travolto realmente da un veicolo. I giovani avevano iniziato il ‘gioco’ provando varie a volte a tentare di gettarsi sotto le auto in transito.

Il 27enne, un ragazzo irlandese del 1998, è rimasto a terra in condizioni serie: gli amici hanno allertato i soccorsi ed è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Si trova in gravi condizioni ma, secondo quanto riferito dai medici, non sarebbe in pericolo di vita.