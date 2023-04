In occasione della sua partecipazione a Mezz’ora in più, in vista del 25 aprile, l’ex parlamentare Gianfranco Fini ha spronato Fratelli d’Italia e la destra italiana a ribadire di essersi pienamente smarcata dai dettami del fascismo.

L’acceso dibattito sulla Festa della Liberazione

“Spero che Giorgia Meloni colga questa occasione per dire senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo quando è nata An”. A dirlo è stato Giancarlo Fini, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, format andato in onda nel primo pomeriggio di domenica 23 aprile su Rai 3.

Le parole di Fini si inseriscono nel solco del dibattito sulla Festa della Liberazione e sul presunto legame che Fratelli d’Italia intrattiene con il fascismo che, sin dall’elezione del Governo Meloni, accompagnano l’esecutivo di centrodestra.

Fini sul 25 aprile: “Fratelli d’Italia dica che ha chiuso con il fascismo”

“Ancora una volta abbiamo un 25 aprile di divisione, all’insegna delle polemiche e delle risse per fortuna solo verbali. Tutti si devono chiedere perché e fare quello che possono per evitare che nei prossimi anni si sia nelle stesse condizioni. deve farlo soprattutto la destra che oggi governa forte di un voto indiscutibile e perché per alcuni non avrebbe fatto i conti”, ha aggiunto Fini.

L’ex presidente della Camera dei deputati, infine, ha dichiarato: “La destra i conti li ha fatti, Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà e uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. La capisco ma non la giustifico – e ha concluso –. Fratelli d’Italia dica che si riconosce nei valori antifascisti oggi come An ieri”.