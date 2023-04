A detta di chi lo ha pedinato e filmato leggeva anche il giornale, un finto cieco deve 120mila euro allo Stato: guidava benissimo l’auto ed i carabinieri hanno indagato e stanato un 58enne di Roma che percepiva un mensile fisso. Tutto questo perché in tabella Inps lui era un cieco assoluto ma solo allo scopo di truffare l’Erario, secondo la Procura. I media spiegano che l’indagato “guidava l’auto, leggeva il giornale e riconosceva le persone che lo salutavano per strada”. L’istanza che potrebbe arrivare a sentenza è quella per la restituzione di 120mila euro.

Finto cieco deve 120mila euro allo Stato

Ci hanno pensato i carabinieri della Stazione di Vallinfreda a dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo su richiesta della Procura ed emesso dal Gip del Tribunale di Tivoli. Negli atti si sostiene che il 58enne risultava cieco assoluto con tanto di riconoscimento della Asl di competenza territoriale. E stando a quanto trapelato lui riceveva da sette anni un’invalidità di 1.200 euro al mese. Dopo una denuncia i militari della territoriale hanno avviato indagini di Pg su mandato della magistratura.

Le indagini ed i pedinamenti mirati

Si tratta di “indagini, che si inseriscono in un più ampio piano di supervisione per smascherare chi dichiara il falso“. E gli operanti, dopo aver pedinato e filmato l’uomo, hanno scoperto che “conduceva una vita normale: guidava la sua auto senza alcun problema, riconosceva e salutava le persone che incontrava a piedi o al bar e leggeva abitualmente il giornale”.