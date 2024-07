Fiorello si ferma per un anno: nessun contratto in vista con Discovery

Fiorello è pronto a fermarsi per un anno. Nonostante i rumors, non c'è nessun contratto in vista con Discovery.

Fiorello è pronto a dire addio alla Rai per passare a Discovery? A quanto pare no, almeno per il momento. Secondo quanto riportato da Adnkronos lo showman avrebbe deciso di fermarsi per un anno, senza firmare nessun contratto. “Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli” ha dichiarato Fiorello, ospite di tv Talk, su Rai3. “Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima” ha aggiunto.