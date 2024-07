Bebè in arrivo in casa di Rosario Fiorello e Susanna Biondo: la figlia Olivia Testa è incinta. Lo showman siciliano diventa nonno per la prima volta a 64 anni e immaginiamo che la sua felicità sia alle stelle.

Fiorello diventa nonno: la figlia Olivia è incinta

Stando a quanto reso pubblico dal settimanale Diva e Donna, Rosario Fiorello diventa nonno per la prima volta. La figlia Olivia Testa, avuta dalla moglie Susanna Biondo nel corso di una precedente relazione, è incinta. La ragazza, che attualmente vive all’estero, è nata nel 1994.

Bebè in arrivo in casa di Fiorello e Susanna

Anche se Fiorello non è il padre biologico di Olivia, l’ha sempre trattata come se fosse sua figlia. Qualche tempo fa, in un’intervista, lo showman siciliano ha ammesso: “Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante“. Rosario e la ragazza hanno un ottimo rapporto e di certo il bebè in arrivo li unirà ancora di più.

Fiorello e la figlia Olivia: un rapporto speciale

Fiorello ha conosciuto Susanna quando Olivia aveva soltanto due anni. Proprio per questo, il loro rapporto è tanto speciale. La futura mamma è cresciuta accanto allo showman siciliano ed è come se avesse due papà, quello naturale che si chiama Edoardo e Rosario.