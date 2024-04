Oggi, sabato 13 aprile, su Rai 3 è andato in onda Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini: nella puntata, insieme all’ospite Rosario Fiorello, è stato affrontato anche il futuro di Amadeus in tv.

Fiorello ha così commentato le ultime notizie in merito all’imminente passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove:

« Ho letto delle cose , siccome alcune le so, posso dirle. Ama ha fatto questa scelta, è solo una scelta di vita . Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che voi leggete sui giornali : a 60 anni e più vuole nuovi stimoli . Ha dato tutto alla Rai, è da ammirare, credo che sul Nove avrà anche un ruolo organizzativo. Si divertirà a provare, a testare format egli stesso».

Il successo di Fiorello con Viva Rai2 è sempre più forte: la media di questa stagione è del 19,6%, più di un milione di telespettatori. Il conduttore afferma:

«Viva Rai2 è una scuola importante per chi ci lavora. Ci siamo specializzati nell’instant varietà. Delle volte è capitato di avere un’idea alle 6.30 e di realizzarla, con tanto di costumi cuciti in mezz’ora. Questa qui dovrebbe essere l’esperienza per poi andare a fare i programmi ‘normali’. Abbiamo un lasso di tempo brevissimo per preparare tutto. In 40 minuti ci sono 40 punti di scaletta.