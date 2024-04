Nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello ha letto uno strano comunicato inerente l’addio dell’amico Amadeus alla Rai. Ovviamente, lo showman siciliano è ironico.

Fiorello ironizza sull’addio di Amadeus alla Rai

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dell’addio di Amadeus alla Rai. Secondo i beninformati, Sebastiani avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la tv di Stato, in scadenza in estate, per approdare su Nove come fatto da Fabio Fazio. Non solo, sarebbe già stato trovato il suo sostituto: Stefano De Martino. A mettere un pizzico d’ironia alla faccenda ci ha pensato Fiorello.

Il “comunicato” di Fiorello a VivaRai2

In diretta su VivaRai2, Fiorello ha letto uno strano “comunicato” con oggetto “Sono sempre i migliori che se ne vanno“, inerente proprio l’addio alla Rai di Amadeus. Lo showman siciliano ha dichiarato:

“La comunicazione è relativa alle indiscrezioni che vogliono uno dei più noti volti emigrare verso il canale 4 + 5, archiviata con la sigla in codice ‘Ama non si ama”. La Rai, forte della sua pluriennale storia, esprime ringraziamento per il lavoro svolto con impegno, abnegazione, fatturazione, e per gli ottimi risultati che può iniziare a sognarseli nel canale radice quadrata di 81″.

Fiorello tra il serio e il faceto: cosa c’è di vero nell’addio di Amadeus?

Fiorello ha concluso:

“Alla luce del contratto in scadenza e delle offerte avanzate dal canale 3 per 3, non esclude la separazione consensuale a chiede di restituire entro mezzanotte tutti i pacchi di Affari Tuoi che si è portato a casa. La Rai esprime tantissimi auguri al futuro conduttore del canale 8 + 1 , cos’ tanti che sicuramente il signor Amedeo si starà dando una toccatina ai suoi ‘soliti ignoti’. Ancora auguri e nove di questi giorni”.

A questo punto, il conduttore ha fatto partire un countdown e poi ha esclamato: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove“. Cosa c’è di vero? Al momento non è dato saperlo.