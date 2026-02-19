Fiorentina avanti in Conference League: 3-0 a Białystok con Ranieri, Mandragora e Piccoli

La Fiorentina domina la gara di andata dei playoff: con le reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli ottiene un prezioso 0-3 in Polonia e controlla la qualificazione agli ottavi

Fiorentina ha compiuto un passo decisivo verso la qualificazione in Conference League vincendo 0-3 sul campo del Jagiellonia alla Chorten Arena di Białystok. La partita, giocata in una serata gelida su un fondo pesante, è rimasta in equilibrio nel primo tempo. Nella ripresa i viola hanno cambiato ritmo e concretizzato tre episodi che hanno indirizzato il doppio confronto.

Il match

Il primo tempo è stato caratterizzato da basso ritmo e poco spazio per il gioco palla a terra. Le condizioni meteorologiche e il terreno hanno limitato le trame offensive di entrambe le squadre. Nella ripresa la Fiorentina ha aumentato intensità e verticalizzazioni, trovando spazi sulle fasce.

Le marcature decisive

I gol sono arrivati in momenti distinti: la prima rete porta la firma di Ranieri. La seconda è su punizione trasformata da Mandragora. Il terzo è stato segnato da Piccoli su rigore, dopo un intervento sanzionato dall’arbitro.

Impatto tattico e prospettive

Il tecnico Paolo Vanoli potrà preparare il ritorno al Franchi con maggiore tranquillità tattica. Basterà gestire il vantaggio ottenuto in trasferta per puntare alla qualificazione agli ottavi. Il risultato esterno mette la squadra in posizione favorevole per la gara di ritorno.

Come è cambiata la partita: analisi della ripresa

Nel secondo tempo la partita ha assunto un altro ritmo, con la Fiorentina che ha preso progressivamente il controllo del gioco. Dopo l’intervallo i padroni di casa hanno pagato la maggiore intensità avversaria e hanno perso metri, specie sulle corsie laterali.

Al 53′ la svolta è arrivata con il gol di Ranieri, finalizzatore di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La rete ha modificato gli equilibri tattici e ha costretto lo Jagiellonia ad aprirsi per cercare il pareggio, esponendosi così alle ripartenze viola.

Il gol che ha cambiato l’inerzia

Il colpo di testa di Ranieri ha funzionato come un interruttore. Dopo il vantaggio la Fiorentina ha guadagnato fiducia, gestendo meglio il possesso e limitando le iniziative offensive della Jagiellonia. La rete ha costretto gli avversari ad aprirsi nella ricerca del pareggio, esponendoli alle ripartenze viola. Il cambio di equilibri ha permesso alla squadra toscana di dettare i tempi e di controllare le zone centrali del campo.

Con la partita in equilibrio, la Fiorentina ha mostrato capacità di finalizzare le occasioni collettive. Al 65′ Mandragora ha trasformato una punizione con tempismo e precisione, infilando la palla all’incrocio dei pali e rendendo vano l’intervento del portiere. Quel gol ha di fatto chiuso la contesa sul piano del punteggio e ha confermato la superiorità tecnica della squadra nei momenti decisivi.

Il tris che chiude la qualificazione

Nel finale, quando lo Jagiellonia ha aumentato la pressione, è arrivata una svolta a favore dei viola. Al minuto 81 un’azione in area ha provocato un contatto su Piccoli, con l’arbitro che ha indicato il dischetto. Dal rigore lo stesso Piccoli ha spiazzato il portiere e fissato il risultato sul 0-3. La differenza di tre gol mette in cassaforte il passaggio del turno e lascia la squadra in una posizione di netto vantaggio in vista del ritorno.

Impressioni tattiche e considerazioni sul ritorno

La vittoria esterna consolida la posizione della Fiorentina e impone uno scenario chiaro in vista del ritorno. La differenza di tre gol mette in cassaforte il passaggio del turno e costringe lo Jagiellonia a un’impresa al Franchi. Il quadro tattico mostra una squadra viola capace di gestire i momenti di difficoltà senza smarrirsi e di sfruttare con efficacia le fasi statiche.

Dal punto di vista difensivo lo Jagiellonia ha mostrato coraggio ma fragilità nei momenti decisivi. Le difficoltà nella marcatura sulle palle inattive e nella protezione dell’area sono risultate decisive. Al ritorno servirà una prestazione sostanzialmente perfetta per tentare la rimonta e limitare gli spazi concessi alla manovra avversaria.

Cosa aspettarsi nel ritorno

Al ritorno servirà una prestazione sostanzialmente perfetta per tentare la rimonta e limitare gli spazi concessi alla manovra avversaria. La partita casalinga della Fiorentina vedrà la squadra affrontare il match con l’obiettivo primario di gestire il risultato e contenere i rischi tattici.

La prudenza in fase difensiva e la capacità di sfruttare le ripartenze saranno determinanti. Gli avversari punteranno sullo stimolo del pubblico e sulla voglia di riscatto, ma la squadra dovrà preservare il vantaggio e capitalizzare le occasioni senza forzare il gioco. Il risultato ottenuto all’andata consente fiducia, ma non elimina l’obbligo di attenzione per centrare il passaggio del turno in Conference League.