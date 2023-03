Firenze, tragico incidente tra un ciclista e un motociclista: due morti

Due persone hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto intorno alle ore 11 di domenica 12 marzo 2023 a Lastra a Signa (Firenze).

Un ciclista e un motociclista sono stati coinvolti nel grave incidente

Un ciclista 70enne e un motociclista di 54 anni si sono scontrati frontalmente lungo la via Vecchia Pisana, che porta verso la frazione di Malmantile. Il ciclista si stava dirigendo verso Lastra a Signa, mentre il motociclista stava guidando proprio in direzione di Malmantile.

Entrambi sono morti sul colpo

Sia il ciclista che il motociclista sono morti sul colpo. Ogni tentativo di soccorrerli si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza di Signa e i Carabinieri per effettuare gli accertamenti e i rilievi richiesti dal caso. Sono in corso le verifiche necessarie per stabilire la cause del drammatico scontro.

Il 9% degli incidenti Ue provoca la morte di un ciclista

Nell’Unione europea, il 9% degli incidenti stradale provoca la morte di ciclisti. Il dato si alza al 19% per gli utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.

