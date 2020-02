Governo: Renzi, 'parleremo con Conte e decideremo cosa fare'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Noi diciamo NO a provvedimenti giustizialisti voluti dai Cinque Stelle. Il Premier usa parole molto dure contro Italia Viva. Noi rispondiamo che non vogliamo la crisi ma non siamo disponibili a diventare populisti. Il Pd teorizza: buttiamo fuori Italia Viva dal Governo e prendiamo i responsabili di Forza Italia. Noi diciamo: se questo è ciò che volete, ok. Possiamo perdere le poltrone, ma non possiamo diventare grillini. Questa è la realtà ad oggi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Ne parleremo col Premier Conte e decideremo cosa fare. Per noi le idee vengono prima delle poltrone. E non stiamo al governo a tutti i costi, ma solo se possiamo fare cose giuste".