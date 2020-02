Coronavirus: Fontana, 'nessun minore fra i contagiati'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – I contagiati da coronavirus in Lombardia "sono tutti adulti" e non ci sono minori. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Sky Tg24. “Oggi pomeriggio avremo una serie di incontri con il ministro Speranza per cercare di capire se si debbano alzare ulteriormente le misure o le precauzioni o se possono essere sufficienti quelle prese. Abbiamo in mente certamente una serie di misure che andremo a proporre al ministro", ha spiegato su eventuali misure per Milano.