Coronavirus: Casini, 'mia interrogazione non è per far vincere scudetto a Juventus'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "L'interrogazione che ho presentato al ministro Spadafora insieme alla senatrice Fedeli (di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che nel momento attuale si trovano ad essere in testa) si riferisce ai movimenti sportivi che hanno deciso di bloccare i campionati, come il volley maschile e femminile, il basket maschile e femminile, il rugby. E' chiaro che tra questi non c'è il calcio, in quanto tutti gli organismi, sia internazionali che nazionali, hanno già deciso di concludere i campionati di questa stagione sportiva. Per cui vinca il migliore e se la Juve vuole rivincere il titolo lo dovrà fare sul campo". Lo ha spiegato Pier Ferdinando Casini, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai, rispondendo a Geppy Cucciari che provocatoriamente gli ha chiesto se a ispirare il suo atto parlamentare fosse stata la volontà di far vincere lo scudetto alla Juventus.

L'ntervento di Casini e Fedeli nei giorni scorsi aveva comunque suscitato polemiche, in quanto qualcuno aveva ricordato l'origine bolognese di Casini e il suo tifo per la Virtus Bologna, che attualmente è al primo posto nella regular season del campionato italiano di Basket maschile di serie A.