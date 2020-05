Mafia: mxiblitz Palermo, tra i pm anche nuovo vicecapo Dap Roberto Tartaglia

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – C'è anche Roberto Tartaglia, il nuovo vicecapo del Dap, tra i pm che hanno coordinato la maxi inchiesta 'Mani in pasta', condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che all'alba ha portato all'arresto di 91 persone, in tutta Italia, e al sequestro di beni per oltre 15 milioni di euro. L'indagine, molto complessa, è coordinata dal Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise, Dario Scaletta e, appunto, dall'ormai ex pm della Dda di Palermo, Roberto Tartaglia, oggi il numero due del Dap.

L'indagine ha puntato l'attenzione sullo storico clan dell'Acquasanta di Palermo, su cui già Giovanni Falcone, aveva indagato negli anni Ottanta, in piena guerra di mafia. In carcere gli eredi del capoclan Stefano Fontana.