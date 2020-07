Parlamento: Berlusconi, 'M5S umiliati ma con elezioni non vengono più eletti'**

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – I Cinquestelle "nelle commissioni hanno subito autentiche umiliazioni senza poter reagire. Sanno che se si andasse a votare molti di loro non tornerebbero mai più in Parlamento e tanto meno al governo del Paese". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a 'News Mediaset'.