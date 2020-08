Titoli Stati: collocati in asta Btp a 3, 7 e 30 anni per 6,75 mld

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Collocati Btp a 3, 7 e 30 anni per un totale di 6,75 miliardi di euro. Nel dettaglio sono stati assegnati Btp a 3 anni (scadenza 15 agosto 2023) per 2,75 miliardi di euro con un rendimento allo 0,08% mentre sono stati collocati Btp a 7 anni (scadenza 15 settembre 2027) per 2,75 miliardi di euro con un rendimento lordo allo 0,72%.

Sono stati assegnati Btp a 30 (scadenza 1 settembre 2050) per 1,25 miliardi di euro con un rendimento lordo all'1,91%.