Coronavirus: Salvini, 'in discoteca giovani controllati, rischio in rave party'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Se tu impedisci ai giovani il divertimento corretto, nei locali che ti misurano la febbre, che ti obbligano alle mascherine, che ti tengono lontani, che cosa succederà? Che i giovani il 17 agosto smettono di ballare e di bersi l'aperativo? No, lo faranno all'aperto, senza nessun controllo, senza che nessuno imponga la mascherina, senza che nessuno gli prenda la febbre, semplicemente si aiuta l'abusivismo.

Ci sono dei rave party in corso a Spino d'Adda, in provincia di Cremona, da 4 giorni, al di fuori da ogni regola, con alcol e droghe, qua bisognerebbe intervenire". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In onda' su L7