Cdp: Palermo, 'futuro è in connettività, pagamenti digitali e logistica'

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – "Il futuro, e la pandemia ce lo sta insegnando, è rappresentato da connettività, pagamenti digitali e logistica". E' quanto afferma l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, parlando all'evento organizzato da Finance Community. "Durante l'emergenza Covid, abbiamo supportato con liquidità le imprese, abbiamo fatto rinegoziazioni senza precedenti, per 20 miliardi, per consentire agli enti territoriali di fare investimenti nell'immediato".

La pandemia di Covid19, aggiunge, "ci ha portato a un'accelerazione su tutti i percorsi di sviluppo e abbiamo accelerato anche noi: stiamo lanciando progetti ambiziosi come la 'piattaforma cultura' per supportare settori come quello culturale e dello spettacolo". In futuro, il ruolo della Cdp sarà "affiancare lo sviluppo del Paese. Riteniamo lo possa fare sostenendo le infrastrutture, il digitale, la sostenibilità energetica, i trasporti e il sociale".

Palermo precisa anche che "Cdp è partecipata dal ministero del Tesoro ma il suo intervento in economia è l'intervento di un soggetto privato.

Cdp amministra il risparmio privato postale".