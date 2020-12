Governo: Bonelli (Verdi), 'irresponsabile aprire crisi ora'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "Noi Verdi non facciamo parte della maggioranza di Governo e non abbiamo mai nascosto il nostro disappunto di fronte ad alcune misure adottate dal Governo, ma aprire una crisi oggi, in piena pandemia e alla vigilia di un nuovo lockdown, come sta cercando di fare Italia Viva, è cosa assolutamente irresponsabile nei confronti del Paese intero.

Abbiamo bisogno di cooperazione e responsabilità per superare una crisi sanitaria, economica e sociale tra le più gravi nella storia del nostro Paese. A cosa dovrebbe servire aprire una crisi di Governo in questo momento di enorme fragilità? Cosa dovrebbe cambiare? Francamente, trovo tutto ciò assolutamente incomprensibile”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde, commenta le parole del Presidente di Italia Viva Ettore Rosato durante la trasmissione Agenda, andata in onda su Sky Tg24.