Fase 3: Osservatorio Pet, Covid spinge il settore dedicato agli animali

Roma, 22 giu. (Labitalia) – Nemmeno l’emergenza da Covid-19 sembra aver frenato l’amore e la dedizione degli italiani nei confronti degli animali. Anzi, il lockdown ha contribuito a dare un’ulteriore spinta alla vendita dei prodotti specializzati tramite i canali online: è quanto emerge dall’ultimo Osservatorio Pet di Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che ha analizzato le ricerche sul web nel primo semestre del 2020.

Nella settimana del 9 marzo, inizio della Fase 1, nella categoria alimenti cani e gatti si registra una crescita di ricerche pari a +71% rispetto alla prima settimana dell’anno e +145% rispetto al 2019. La punta massima di oltre 83mila ricerche (+134% rispetto al 30 dicembre 2019-5 gennaio e +232% rispetto alla stessa settimana del 2019) è stata invece rilevata tra il 16 e il 23 marzo. Royal Canin, Purina, Monge e Forza 10 sono i top brand più cercati, noti principalmente per prodotti esclusivi per gatti e cani e consigliati per diete specifiche per la prevenzione e la cura di problemi intestinali, insufficienza renale e allergie alimentari.

Sul web non si ricerca solo cibo, ma anche accessori e giochi per i cuccioli: dal 16 marzo fino al 10 maggio la categoria è stata interessata da quasi 145mila ricerche totali. Il record massimo di +183%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stato raggiunto nella settimana 13-19 aprile. La tosatrice professionale è stato tra tutti l’accessorio più in voga durante la quarantena, utile rimedio fai da te durante il periodo di chiusura dei toelettatori professionisti.

Con soli 17 euro è possibile acquistare un kit completo professionale composto da tosatrice con 4 diversi pettini (3, 6, 9 e 12 mm); la tosatrice più richiesta è la Moser, con il suo motore potente ma silenzioso. Il trimmer Moser è disponibile nella versione mini da 230W a partire da 40 euro; da 44 euro è poi possibile acquistare il modello Moser 1400.

Da ultimo gli articoli per veterinaria, che mostrano numeri positivi durante l’intero semestre con un trend di crescita già dal 20 gennaio e che resta costante fino a giugno.

Il maggiore picco di oltre 71mila ricerche coincide con la settimana 20-26 aprile (+249% sulla prima settimana dell’anno e +149% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), in concomitanza con l’arrivo dei primi caldi e il bisogno di garantire agli animali le necessarie cure di profilassi. Advantix, Seresto, Frontline sono solo alcuni esempi degli antiparassitari per cani e gatti più ricercati nelle ultime settimane.

Le tendenze evidenziano un’accortezza crescente nei confronti degli animali, prevalentemente cani e gatti, entrati ormai a far parte delle famiglie conquistando un posto privilegiato all’interno delle nostre case.

Si è sempre più attenti al loro benessere, al loro stato di salute e persino al loro aspetto esteriore. Da un po’ di anni c’è chi ha pensato a vere e proprie linee originali di abbigliamento ed accessori interamente dedicate ai cani (oltre 8mila ricerche nei primi sei mesi del 2020).

Tra gli oggetti più cercati, oltre ai più comuni impermeabili, quelli che hanno attirato maggiormente l’interesse nel 2020 sono stati i paraorecchie (a partire da 9 euro), indispensabili per riparare le lunghe orecchie dei cocker dagli agenti atmosferici e dalle fastidiose spighe durante le passeggiate nel verde. I cagnolini più fortunati che seguiranno le loro famiglie anche sulle spiagge attrezzate potranno avere un paio di occhiali da sole con la protezione dai raggi UV, molto ricercati negli ultimi mesi su Trovaprezzi.it (a partire da 7,35 euro). Per completare il look dei cagnolini di taglia più piccola, gli italiani hanno cercato anche magliettine e felpine (a partire da 5,23 euro) a tinta unita, fantasia, con cappuccio e con taschino.