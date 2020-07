Vino: 'Im*media' e Mandrarossa vincono il premio Ika

Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Fuori dai soliti cliché, nuovi punti di vista, immagini evocative e inaspettate, un concept visivo in grado di smarcare l'isola dai noti stereotipi. Questa la Sicilia messa a fuoco da Mandrarossa, grazie al progetto della digital agency tutta siciliana Im*Media.

Una Sicilia che non ti aspetti in grado di stupire e celebrare tutta la bellezza dei suoi diversi territori, che sa incuriosire e sa far venire voglia di scoprire e andare oltre le immagini più conosciute e iconiche. Un'idea vincente che ha impressionato la giuria degli Interactive Key Awards, guadagnando il premio per la sua categoria di riferimento.

Quella che viene mostrata è una Sicilia inaspettata, un racconto visivo che si snoda attraverso il suo territorio straordinario, fatto di immagini potenti e sublimi, le stesse che vengono evocate nella mente di un appassionato quando tiene in mano un calice di vino Mandrarossa.

Il sito di Mandrarossa, ideato e sviluppato da Im*Media, si spinge all’interno dei boschi, tra le cime meno esplorate dell’Etna, all’orizzonte è possibile osservare un cervo dopo una fresca cascata, oppure ammirare il mare infrangersi sugli scogli dagli angoli più impervi delle costa.

“Abbiamo voluto raccontare – spiega Pasquale Esposito Lavina, co-founder di ImM*Media – l’identità e la specificità del brand Mandrarossa partendo da un concept strategico decennale: Mandrarossa è la Sicilia che non ti aspetti.

Tutta la narrazione che ne segue è la naturale declinazione di un posizionamento forte, originale e foriero di mille spunti interessanti. Ne viene fuori un progetto di comunicazione ricco e denso, in linea con i trend di comunicazione ma con forse una connotazione personale: raccontare le specificità del territorio Sicilia con una chiave differente. Questo ci permette di far conoscere le bellezze di una regione che ha, in questo preciso momento storico più che mai, la necessità di essere valorizzata.

Come Mandrarossa anche noi crediamo che la Sicilia e i siciliani, soprattutto adesso, debbano essere i migliori testimoni di quanto di straordinario questa terra abbia da offrire".

Le immagini e i video, realizzate da Tokay Creative Studios e orchestrate dalla direzione creativa di Im*Media, esplorano anche la diversità dei suoli: dalle vigne sabbiose vicino al mare a quelle che affondando le loro radici nelle terre calcaree delle alture più impervie, passando per le piante che si digradano su dolci e verdi colline.

"Il nuovo sito Mandrarossa – racconta Claudia Guarino, brand manager Mandrarossa – nasce dalla volontà di raccontare in modo diverso e innovativo la nostra terra e i nostri vini. La Sicilia che non ti aspetti non è banalmente solo il nostro pay-off, ma è l’anima di questo brand che da oltre 20 anni mette in campo innovazione e ricerca per produrre vini di qualità, alcuni dei quali unici per il panorama vinicolo siciliano. Così anche il nostro nuovo sito non poteva che essere innovativo nell’anima e nell’aspetto. Il suo punto di forza è saper raccontare la Sicilia del vino con un linguaggio visivo nuovo e affascinante. La zona di produzione e il terroir sono fondamentali per la conoscenza e la comprensione del vino, dunque comunicarli nel modo giusto è la chiave vincente per arrivare agli utenti che avranno così modo di scoprire la nostra terra, perché l’uno promuove la conoscenza dell’altro. Siamo felici di aver raggiunto il traguardo di questo importante premio insieme a Im*Media, perché soltanto chi è figlio della stessa terra può raccontare con passione e competenza i suoi frutti".

Il premio è stato idealmente consegnato alla digital agency siciliana da Germano Lanzoni, attore teatrale e protagonista de 'Il milanese imbruttito', nel corso di una diretta streaming sui canali di Media Key.