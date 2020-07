Fase 3: Consulenti lavoro, proroga stop licenziamenti incompatibile con Costituzione

Roma, 23 lug. (Labitalia) – Una “bolla sospensiva” della potestà decisionale e organizzativa del datore di lavoro, fortemente limitativa della libertà d’impresa soprattutto perché, a fronte dell’iniziale periodo di durata del divieto fissato in sessanta giorni, attualmente l’operatività della norma è stata estesa fino al 17 agosto 2020, perdendo così i connotati di straordinarietà ed estemporaneità.

Così la Fondazione studi dei consulenti nell'approfondimento di oggi sulla proroga per la pandemia del divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, siano essi a valle di procedimenti collettivi o licenziamenti individuali, che per i professionisti "affossa l'economia".

Secondo i consulenti del lavoro "la circostanza avvalora i sospetti – diffusi – di incompatibilità del regime imposto, innanzitutto con l’articolo 41 della Costituzione, nonché con l’articolo 38, sempre della Costituzione. Oltre a comprimere in maniera irragionevole il diritto di iniziativa economica, infatti, realizza un indebito trasferimento degli oneri di solidarietà sociale, che devono incombere sullo Stato, sui privati.

Inoltre, mina significativamente la stessa possibilità di sopravvivenza delle aziende, destinatarie di una disposizione così sclerotica", attaccano i consulenti del lavoro.

E l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro prende in esame diversi strumenti alternativi ai licenziamenti – dai contratti di solidarietà a quelli di prossimità, dal part-time allo smart working – distinguendo le aziende che possono ancora ricorrere agli ammortizzatori sociali emergenziali da quelle che, invece, non hanno più questa possibilità avendo già esaurito il periodo massimo di settimane previsto dalla legge.