Startup: con Sorare fantacalcio con blockchain, oggi entra l'Inter

Roma, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Italiani pazzi per il fantacalcio con la blockchain. A dare la notizia Sorare, la startup francese che sta cambiando il modo di giocare il campionato di calcio virtuale. Stando all'ultima classifica dell'azienda, i gamer italiani salgono sul podio per tempo di permanenza in piattaforma, secondi solo alla Gran Bretagna, crescendo alla velocità della luce, 36% di nuovi iscritti in più ogni mese.

Ed è proprio questo successo popolare che porta Sorare a investire sul mercato italiano con nuove acquisizioni: entra oggi con licenza ufficiale nel palmares della startup l’Inter.

Collezionisti e tifosi di tutto il mondo troveranno così 26 nuovi giocatori in più, fra cui Romelu Lukaku, Lautaro Martinez o Stefan de Vrij. Il fondatore e Ceo di Sorare, Nicolas Julia, ha dichiarato: “Oggi diamo il via a un'altra importante collaborazione con un club di Serie A, un traguardo per la società.

L'Inter abbraccia il mondo del fantacalcio di Sorare e raggiunge la prossima generazione di tifosi e giocatori di calcio". Un fenomeno in grande ascesa quello che vede questa tecnologia irrompere nel gioco del fantacalcio e del collezionismo di figurine. Nata nel 2018, Sorare conta più di 100 squadre e oltre 50.000 giocatori nel mondo con 5 milioni di card scambiate, per un giro di affari, reso sicuro dalla tecnologia utilizzata, che vale 1 milione di dollari al mese in vendita di figurine digitali.

Su Sorare ogni calciatore sul mercato è disponibile con carte 'comuni' gratuite e illimitate, in 100 esemplari con carte 'rare', in 10 esemplari con carte 'super rare' e in un solo esemplare con carta 'unica'. Una 'unica' raffigurante Neymar pochi mesi fa è stata scambiata a 26.000 dollari. Ogni giocatore su Sorare può comporre la propria formazione con cinque carte con determinati ruoli obbligatori da rispettare, come portiere, difensore, centrocampista e attaccante.

Con la propria squadra si può accedere ai tornei, gareggiare per ricompense e ottenere titoli. I fantamanager sono classificati in base alle prestazioni dei loro calciatori sul campo e ai punti bonus relativi al valore delle loro carte. I giocatori di Sorare possono vincere ogni settimana dei premi, come ad esempio nuove carte. La vincita è influenzata dalla rarità delle carte che compongono la squadra, nonché dalle effettive prestazioni dei calciatori reali nelle partite di ogni settimana.