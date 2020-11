Coronavirus: Ricciardi, 'se assembramenti weekend non sanzionati presto Italia tutta rossa'

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) – "Non si può fare la vita che facevamo prima, bisogna limitare i propri spostamenti. E' stata calcolata nel 60% la probabilità che hanno le persone di infettarsi se incontrano 5 persone in un ambiente chiuso o stanno vicini senza distanza di sicurezza.

Quindi è chiaro che avremo altri casi tra 15 giorni. Se questo comportamento, di una minoranza non marginale, non viene sanzionato presto tutta l'Italia sarà zona rossa". Lo ha affermato Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'università Cattolica di Roma e consigliere scientifico del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19, ospite di RaiRadio1 commentando le scene di assembramenti durante il weekend nei centri delle città e sul lungomare.

"Se noi facciamo queste misure, i risultati li vediamo tra due settimane, quindi già è tardivo chiudere alcune aree metropolitane che non sono state chiuse una o due settimane fa – rimarca Ricciardi – Va chiusa la pandemia virale e lo faremo purtroppo tra settimane perché ci stiamo muovendo lentamente, e vanno limitati i danni della pandemia economica perché di fatto le persone vanno aiutate, soprattutto quelli che hanno perso gran parte del loro reddito.

Le due cose non sono e non devono essere in contraddizione".